PlayStation Plus, i giochi gratis PS4 e PS5 di aprile 2022 svelati da un leak?

Un altro leak potrebbe aver svelato in anticipo i giochi gratis PS4 e PS5 di PlayStation Plus in arrivo ad aprile 2022, come sembra essere ormai una sorta di tradizione a poche ore di distanza da quello che sarà l'annuncio ufficiale di Sony, previsto per domani pomeriggio: si tratterebbe di Hood: Outlaws & Legends per PS5 e PS4, Slay the Spire per PS4 e Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated per PS4.

Ovviamente vanno presi al momento come una semplice voce di corridoio, ma la fonte è il solito Billbil-kun sul forum di Dealabs.com, considerato ormai decisamente affidabile avendo svelato con notevole correttezza numerose altre uscite in passato, dunque possiamo prendere il tutto quantomeno come probabile.

In ogni caso, come abbiamo riferito in precedenza, l'annuncio ufficiale di Sony sui PlayStation Plus di aprile 2022 è previsto per domani, mercoledì 30 marzo, verso le ore 17:30, almeno stando all'andamento classico di queste comunicazioni da parte della compagnia.

PlayStation Plus di aprile 2022, l'immagine emersa da Dealabs.com

Nel frattempo possiamo fare una prima panoramica sui giochi in questione, partendo da Hood: Outlaws & Legends. Si tratta di un gioco multiplayer con caratteristiche PvPvE ad ambientazione medievale, di Sumo Digital e Focus Home Interactive, nel quale ci troviamo a interpretare una squadra di fuorilegge che vogliono farsi giustizia in un mondo spietato e senza controllo. Lo potete conoscere meglio nella nostra recensione di Hood: Outlaws & Legends.

Slay the Spire è da molti considerato uno dei migliori roguelike in assoluto, caratterizzato da una particolare struttura mista tra RPG e deckbuilder, ovvero con la struttura basata sulla raccolta e l'uso di carte che rappresentano poteri e creature varie. È un gioco veramente ben fatto, come potete leggere nella nostra recensione di Slay the Spire.

Infine, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated è un remake dell'omonimo action basato sul celebre personaggio della serie animata, ricostruito per le piattaforme moderne con una rielaborazione grafica adeguata ai tempi. Per gli appassionati della celebre spugna, si tratta di una buona interpretazione videoludica della serie, come riferito nella recensione di SpongeBob: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.

I giochi gratis per PS4 e PS5 di PlayStation Plus per aprile 2022 dovrebbero essere disponibili a partire da martedì 5 aprile 2022, sempre secondo le tempistiche standard di Sony, in attesa di eventuali comunicazioni alternative.