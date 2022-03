PS Plus, annuncio dei giochi PS4 e PS5 di aprile 2022 in arrivo, ecco quando

Siamo ormai agli ultimi giorni di marzo e dunque è arrivato il momento di rispondere alla classica domanda: quando verranno annunciati i giochi gratis per PS5 e PS4 di aprile 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus? Non c'è una data ufficiale in merito, ma solitamente Sony comunica la nuova line-up di titoli gratuiti l'ultimo mercoledì del mese. Dunque l'annuncio, salvo sorprese (vedi sotto), sarà mercoledì 30 marzo alle 17:30 (ora italiana).

Come accennato in precedenza, Sony da anni ha uno schema abbastanza rodato per l'annuncio dei giochi del PlayStation Plus, ma esistono sempre le eccezioni. In particolare per i giochi gratis del PS Plus di aprile 2022 il reveal potrebbe essere anticipato o posticipato di qualche giorno per combaciare con la possibile presentazione di PlayStation Spartacus, il tanto chiacchierato servizio ad abbonamento che fonderà PlayStation Now e Plus, che secondo Bloomberg avverrà proprio durante la settimana in corso.

In ogni caso, i giochi per PS5 e PS4 del prossimo mese dovrebbero essere resi disponibili per gli abbonati al servizio a partire dal primo martedì, dunque nel primo pomeriggio del 5 aprile 2022.

PlayStation Plus, logo

Al momento è difficile ipotizzare quali saranno i giochi gratuiti del PlayStation Plus ad aprile 2022, considerando il vasto catalogo di PS5 e PS4. Tuttavia, nei mesi scorsi la line-up è stata svelata con qualche ora o giorno di anticipo, dunque non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità in merito.

Nel frattempo, se già non lo avete fatto, siete ancora in tempo per riscattare i giochi gratis per PS5 e PS4 del PS Plus di marzo 2022, tra cui troviamo Ark Survival Evolved e Ghost of Tsushima: Legends.