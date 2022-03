Elden Ring: la percentuale di chi lo ha finito finora è molto bassa

Dopo circa venti giorni dall'ultima rilevazione, siamo tornati ad analizzare la percentuale di completamento di Elden Ring, l'ultima fatica di FromSoftware, scoprendo che è leggermente migliorata, ma ancora decisamente bassa, ben al di sotto dei già risicati standard del settore. La sostanza è che finora in pochi sono riusciti a finirlo, di tutti quelli che lo hanno acquistato.

Com'è possibile vedere su Steam, Solo il 10,5% dei giocatori PC ha sbloccato l'obiettivo Lord ancestrale, mentre il 15% ha sbloccato il finale Era delle stelle. Il finale Signore della Fiamma della frenesia è stato invece sbloccato da un misero 6,7% di giocatori. Naturalmente ci sarà chi ha sbloccato un solo finale e chi tutti e tre, quindi non è possibile dare la percentuale precisa di chi sia arrivato o meno alla fine del gioco, ma il dato sembra essere comunque molto basso.

C'è da dire che molti ci stano ancora giocando, visto che si tratta di un titolo lungo e articolato, pieno di cose da fare. Inoltre con il tempo nuovi giocatori si vanno aggiungendo, quindi siamo ben lontani dall'avere percentuali definitiva. Comunque sia, dopo più di un mese dal lancio, il dato inizia a sedimentarsi e, seppur migliorato rispetto alla precedente rilevazione, è comunque indicativo di come il titolo di FromSoftware rappresenti uno scoglio insormontabile per tantissime persone.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione.