The Dark Pictures The Devil in Me: Jessie Buckley, candidata all'Oscar, nel cast

Jessie Buckley fa parte del cast di The Dark Pictures: The Devil in Me, l'ultimo capitolo della serie horror da parte di Supermassive Games, che a quanto pare ha voluto puntare molto sui personaggi del nuovo gioco andando ad arruolare un'attrice candidata all'Oscar.

Jessie Buckley interpreterà la protagonista di The Dark Pictures: The Devil in Me, il capitolo che dovrebbe rappresentare la conclusione definitiva dell'antologia di racconti horror da parte di Supermassive, annunciato a ottobre con un trailer di presentazione ufficiale.



L'attrice in questione era presente proprio durante la nottata degli Oscar appena trascorsa, dove era candidata a miglior attrice non protagonista, dunque si tratta di un'introduzione di notevole calibro all'interno del cast del nuovo gioco.

Nel frattempo, Supermassive ha anche annunciato The Quarry, il suo nuovo gioco in sviluppo che si preannuncia piuttosto vicino allo stile adottato finora dal team, anche questo peraltro caratterizzato da un cast hollywoodiano di notevole livello, cosa che sembra essere ormai una caratteristica ricorrente per lo studio in questione.