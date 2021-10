The Dark Pictures: The Devil in Me svelato, quarto e ultimo capitolo della stagione

The Dark Pictures: The Devil in Me è stato svelato in queste ore con un primo trailer di presentazione e si tratta del quarto e ultimo capitolo della serie horror da parte di Bandai Namco e Supermassive Games, almeno per quanto riguarda la prima stagione prevista.

Il primo trailer di presentazione di The Dark Pictures: The Devil in Me si presenta decisamente inquietante, con una serie di scene tratte dal gioco collegate insieme dal monologo di un personaggio che sembra essere decisamente il cattivo della situazione, introducendo toni forse ancora più crudi di quelli visti in precedenza.

L'uomo in questione, o creatura di qualche tipo, sembra considerarsi una sorta di artista dell'omicidio, convinto che non ci sia nulla di più profondo e bello di vedere la vita di qualcuno sfuggire via durante un dissanguamento, oltre ad altre suggestioni ugualmente inquietanti, ovviamente accompagnate da scene a tema.

Il tutto rientra precisamente nel clima generale di Halloween, con il particolare alquanto terrificante di una sorta di cadavere animato attraverso innesti meccanici a coronare questo mix di momenti horror che compongono il primo teaser trailer di The Dark Pictures: The Devil in Me.

A questo punto attendiamo informazioni più precise da parte di Bandai Namco al riguardo, visto che al momento il trailer sembra sia stato diffuso attraverso un leak e dunque non con i canali ufficiali, ma il gioco dovrebbe rappresentare la conclusione della prima stagione per la serie, con data di uscita non ancora annunciata ma prevista nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Nel frattempo vi rimandiamo alla recensione di House of Ashes, il terzo capitolo della Dark Pictures Anthology, e a quella del precedente Little Hope.