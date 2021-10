GTA Online: ad Halloween tornano eventi e modalità horror tra fantasmi e squartatori

GTA Online torna in pieno clima da Halloween con gli aggiornamenti previsti per il periodo in questione, che prevedono il ritorno di varie modalità a tema ed eventi inquietanti con veicoli fantasma e squartatori pronti a minacciare i cittadini.

L'atmosfera di Los Santos diventa dunque alquanto lugubre per questi eventi horror a tema Halloween:

"L'atmosfera a Los Santos è davvero spaventosa, questa settimana ci sono arrivate sempre più segnalazioni di avvistamenti di UFO. I segnali radio sono disturbati, ma le notizie parlano chiaro e raccontano di luci accecanti e di risvegli in mutande. Tieni gli occhi aperti in cerca di dischi volanti a bassa altitudine, accompagnati da strani fenomeni atmosferici..."

Inoltre, l'LSPD comunica un picco di segnalazioni di auto fantasma senza guidatori, intente a pedinare i pendolari, oltre al fatto che la città sembra sia stata invasa da una serie di assassini che non lasciano scampo alla popolazione.

Poster dell'evento Phantom Car di GTA Online

Tutto questo ci porta a dover fare particolare attenzione a degli squartatori psicotici, dotati di forza sovraumana, che se la prendono con i poveri cittadini impegnati nei loro affari.

Questi due nuovi fenomeni, ovvero auto fantasma e squartatori dalla forza sovrumana, saranno presenti in Freemode per tutto il periodo di Halloween, rendendo l'ambiente particolarmente inquietante e pericoloso. Per l'occasione, tornano anche le modalità "Slasher, vieni fuori a giocare" e "Condannati", entrambe disponibili per un periodo limitato e con ricompense doppie.

Per chi possiede una sala giochi, è inoltre disponibile il nuovo cabinato Camhedz, inoltre sono previsti GTA$ e RP doppi nelle Sopravvivenze con alieni, che consentono di giocare nei panni di un extraterrestre, combattendo in sette mappe per sopravvivere sulla Terra contro una marea di squadre di NOOSE, agenti dell'FIB e di marine.

Poster della modalità Sopravvivenze con alieni di GTA Online

I medesimi bonus sono previsti anche nelle Lotte tra business, mentre come oggetti speciali ci sono la Maglietta con mazza da baseball di GTA III e la Livrea Republican Space Ranger gratuita. Tra i veicoli della settimana ci sono Annis Remus, Vulcar Warrener HKR e Karin Previon, mentre quello da primo premio è la Peyote Gasser.

GTA Online è tornato alla ribalta anche con un curioso fatto di cronaca in questi giorni, quando un uomo nudo ha smesso di giocare per fermare un ladro che stava per sottrargli l'auto.