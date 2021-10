GTA Online: uomo nudo smette di giocare per fermare un ladro che sta per sottrargli l'auto

Un uomo nudo ha smesso di giocare a GTA Online per fermare un ladro vero che stava tentando di rubargli la sua auto. Naturalmente Charles Kendrick di Pawtucket, Rhode Island, è diventato subito un fenomeno virale, soprattutto nella comunità del gioco di Rockstar Games. Ma scopriamo com'è andata l'intera vicenda.

Erano le 2 del mattino e Kendrick si stava rilassando a casa sua giocando a GTA Online completamente nudo, quando ha sentito dei suoni provenire dall'esterno. Fermato il gioco per indagare, ha scoperto un ladro sotto la sua auto. Senza pensarci due volte, è uscito di casa in tenuta adamitica per affrontare il malvivente.

Il ladro ha tentato di ferirlo con la sua sega. Ne è nata una colluttazione. Kendrick ha ricevuto una gomitata, ma è riuscito a prendergli il telefono, facendolo così arrestare.

Stando alle indagini condotte delle forze dell'ordine, fortunatamente vestite, il ladro non voleva in realtà rubare l'intera auto di Kendrick, ma solo prendere il convertitore catalitico, perché contiene dei metalli di grande valore, molto ricercati sul mercato nero.

Sull'intera vicenda, Kendrick ha dichiarato soddisfatto: "Non credo che si aspettasse di essere preso, soprattutto da qualcuno di completamente nudo. Vi dico che non sono stato la prima vittima quella notte, ma sicuramente sono stato l'ultima."

Che dire? Speriamo che Rockstar Games scopra questa avvincente storia e la trasformi in un momento di Grand Theft Auto, magari proprio di GTA Online o, perché no, di GTA 6.