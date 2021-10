Battlefield 2042, Hazard Zone: cos’è e come si gioca l’ultima modalità dello shooter di DICE

A pochi giorni dall'uscita ufficiale, che ricordiamo essere fissata per il prossimo 19 novembre 2021 su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Xbox One e PlayStation 4, DICE e EA hanno voluto svelare l'ultimo pilastro sul quale Battlefield 2042 si poggerà.

Cos’è Battlefield 2042 - Hazard Zone

Uno dei tanti operatori di Battlefield 2042

Come ormai anche i muri sanno, Battlefield 2042 sarà un capitolo esclusivamente multiplayer. Nessuna modalità campagna o cooperativa: DICE si è concentrata esclusivamente sulle battaglie multigiocatore, alla fine il vero DNA della serie, almeno fino all'avvento di Bad Company.

Nelle scorse settimane abbiamo visto in anteprima All-out Warfare, la classica modalità su vasta scala di Battlefield 2042 con veicoli e 128 giocatori. Poi abbiamo scoperto Battlefield 2042: Portal, una piattaforma dove i giocatori potranno creare le battaglie più folli mescolando elementi presi di peso dai vecchi Battlefield.

Hazard Zone è invece una modalità meno fracassona, basata su piccole squadre di 4 giocatori che dovranno collaborare per localizzare e recuperare dei preziosi Data Drive sparsi per il campo di battaglia. Ovviamente non sarete i soli a voler ottenere queste informazioni, anche le squadre avversarie hanno lo stesso obiettivo.

Ogni squadra potrà avere un solo specialista per tipo, aggiungendo un substrato tattico alla composizione del team. Una volta caduti in battaglia bisognerà osservare il match come spettatori, in attesa che i compagni di squadra trovino un Reinforcement Uplink (o lo abbiano come Tactical Upgrade) con il quale resuscitarvi. O, in alternativa, che anche loro vengano spazzati via dalla partita.

Il tutto con la spada di Damocle di una tempesta che progressivamente trasformerà l'area in una no-fly zone, limitando il campo di battaglia e ostacolando le operazioni di estrazione. Come se non bastasse, saltuariamente potrebbe arrivare un tornado a sconquassare la mappa di gioco. Al lancio saranno disponibili 7 scenari (Kaleidoscope, Manifest, Orbital, Discarded, Renewal, Hourglass E Breakaway), ma altri, molto probabilmente, saranno aggiunti col passare delle settimane.

Sì, avete capito bene, si tratta di una rivisitazione in salsa Battlefield dei battle royale che tanto vanno di moda in questo periodo, per provare ad inserirsi in maniera originale in questo mercato estremamente competitivo.