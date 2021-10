Epic Games Store: giochi gratis PC del 14 ottobre 2021 disponibili, link per il download

Siamo a giovedì, quindi è il momento di riscattare e scaricare i giochi gratis PC dell'Epic Games Store. Parliamo al plurale perché si tratta di due prodotti: Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse e il Pacchetto Epic Paladins, un bundle esclusivo del negozio di Epic Games.

Per prima cosa vediamo i link per reclamarli. Questa è la pagina ufficiale di Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, mentre per il Pacchetto Epic di Paladins la pagina è questa. Naturamlente potete utilizzare anche il client dell'Epic Games Store e fare tutto da lì.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, un'immagine di gioco

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse ci mette nei panni di uno zombi che deve andarsene in giro per la città di Punchbowl, in Pennsylvania, a mangiare i cervelli dei malcapitati che incontra sulla sua strada. Visto che sulla sua strada il nostro troverà non poca resistenza, potrà contare su diversi poteri, tra i quali la possessione degli umani, nonché la possibilità di creare un esercito di zombi al suo servizio. L'importante è mangiare il più possibile e arrivare a mettere in ginocchio la civiltà.

Paladins, un'immagine di gioco

Il Pacchetto Epic di Paladins, invece, sblocca quattro campioni per il titolo free-to-play di Hi-Rez Studios: Androxus, Raum, Tyra e Ying, nonché 4 skin: Exalted Androxus, Subjugator Raum, Baroness Tyra e Snapdragon Ying. Naturalmente dovrete creare un account per Paladins per usufruirne.