Epic Games Store, gioco gratis del 21 ottobre 2021 annunciato, a tema con Halloween

Come ogni giovedì, insieme al rilascio dei nuovi giochi gratis della settimana, Epic Games Store ha annunciato anche il titolo che sarà distribuito gratuitamente nel corso della prossima, in questo caso il gioco gratis del 21 ottobre 2021 sarà Among the Sleep, con una scelta piuttosto a tema con il periodo di Halloween incombente.

Il gioco gratis PC dell'Epic Games Store è dunque Among the Sleep, che sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma dal 21 al 28 ottobre, quando verrà poi sostituito dall'offerta successiva.

Si tratta di un'avventura horror molto particolare perché ci mette nei panni di un bambino di due anni, negli occhi del quale la notte assume caratteristiche particolarmente inquietanti.

Su Epic Games Store il gioco sarà disponibile peraltro nella Enhanced Edition, contenente alcuni miglioramenti tecnici e in termini di contenuti.

Among The Sleep è un'avventura horror in prima persona nella quale vesti i panni di un bimbo di due anni. Dopo esserti svegliato nel bel mezzo della notte circondato da suoni misteriosi, avvolto dall'oscurità inizi la tua esplorazione alla ricerca di un conforto.

Il gioco ti fa vivere l'orrore attraverso l'atmosfera e l'esplorazione, senza sistemi di punteggio e di combattimento. In Among the Sleep sei vulnerabile, hai paura e il tuo obiettivo è dare un senso al mondo stesso.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche i giochi gratis del 14 ottobre 2021 svelati oggi, ovvero Paladins: Epic Pack e Stubbs the Zombie, il quale avvia probabilmente la tematica di Halloween che potrebbe caratterizzare anche le offerte gratuite di fine ottobre, con ogni probabilità.