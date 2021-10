Deathloop, l'aggiornamento di gioco 1 migliora enormemente l'esperienza, soprattutto su PC

Arkane Studios ha pubblicato l'aggiornamento di gioco 1 di Deathloop, che migliora radicalmente l'esperienza, soprattutto su PC, risolvendo molti dei problemi residui segnalati dai giocatori e aggiungendo alcune gradite novità, come il supporto per DLSS di Nvidia.

Naturalmente ci sono novità anche per la versione PS5, cui è stata aggiunta una schermata di calibrazione per HDR e un indicatore di scarsa connessione su schermo. Il lavoro maggiore sembra però aver riguardato la versione PC, di cui sono stati eliminati i rallentamenti e alcuni crash e sono state ottimizzate alcune funzioni, come il ray tracing. Non per niente la patch PS5 pesa 5GB contro gli 11GB di quella PC.

Leggiamo la nota di rilascio ufficiale che riguarda entrambe le versioni.

PLAYSTATION 5

Aggiunta schermata di calibrazione HDR alle opzioni.

Migliorate prestazioni e stabilità quando il ray tracing è attivo.

Migliorati percorsi e reazioni dei PNG.

Aggiunto un indicatore di scarsa qualità della connessione nella parte in alto a destra dello schermo (assomiglia a un tachimetro con un punto esclamativo).

Migliorati i contenuti dei sistemi di attività e aiuto di gioco PS5.

Migliorate le vibrazioni del controller DualSense.

Migliorata la qualità del mix audio.

Corretti comportamenti di mine laser, torrette e fuochi d'artificio per Colt e Julianna.

Corretti problemi di sblocco dei trofei "Ops!" e "Sfilata di morte".

Corretto un problema che comportava il ripristino dei progressi di Colt anche se il giocatore sceglieva "No" nella schermata di conferma.

Corretto un problema di crash quando il giocatore sblocca un'impresa usando Rovina come Julianna.

Corrette le reazioni di Aleksis Dorsey in modo che sia più semplice identificarlo tra i suoi ospiti.

Corretto un problema che causava glitch nelle uccisioni nei panni di Julianna.

Le azioni di Julianna non sbloccano più direttamente i trofei per Colt.

I giocatori che usano Julianna non sentiranno più conversazioni via radio destinate a Colt.

Corretto un problema relativo a quando si sbircia (l'input non viene più ignorato sporadicamente).

PC

Corretti problemi che causavano cali di framerate e incertezze nel movimento della visuale.

Aggiunto il supporto per Nvidia DLSS

Aggiunto il supporto per l'audio del controller Sony DualSense.

Aggiunto un indicatore di scarsa qualità della connessione nella parte in alto a destra dello schermo (assomiglia a un tachimetro con un punto esclamativo).

Migliorate prestazioni e stabilità, soprattutto per il ray tracing è attivo.

Migliorati percorsi e reazioni dei PNG.

Migliorata la qualità del mix audio.

Corretti comportamenti di mine laser, torrette e fuochi d'artificio per Colt e Julianna.

Corretto un problema con la rotellina del mouse. L'uso della rotellina del mouse per passare da un'arma all'altra ora funziona correttamente e non causerà l'abbandono delle armi.

Corretti problemi di sblocco degli obiettivi "Ops!" e "Sfilata di morte".

Corretto un problema che comportava il ripristino dei progressi di Colt anche se il giocatore sceglieva "No" nella schermata di conferma.

Corretto un problema di crash quando il giocatore sblocca un'impresa usando Rovina come Julianna.

Corrette le reazioni di Aleksis Dorsey in modo che sia più semplice identificarlo tra i suoi ospiti.

Corretto un problema che causava glitch nelle uccisioni nei panni di Julianna.

Le azioni di Julianna non sbloccano più direttamente gli obiettivi per Colt.

I giocatori che usano Julianna non sentiranno più conversazioni via radio destinate a Colt.

Corretto un problema relativo a quando si sbircia (l'input non viene più ignorato sporadicamente).

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Deathloop.