The Quarry: trailer, data di uscita e dettagli del nuovo horror di Supermassive Games e 2K

2K e Supermassive Games hanno presentato con un trailer The Quarry, nuovo gioco narrativo di stampo horror in arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con data di uscita fissata al 10 giugno 2022 e i preorder già disponibili da ora.

The Quarry è un gioco narrativo di genere teen-horror, dove ogni scelta del giocatore, dalla più grande a quella più piccola, modella la storia e chi sopravviverà agli eventi narrati. Nel titolo di Supermassive Games vestiremo i panni di nove protagonisti differenti, interpretati da un cast hollywoodiano, degli animatori adolescenti di un campo estivo che vivranno una notte di orrore. Come spiegato nella nostra anteprima in esclusiva italiana di The Quarry, il gioco è fondamentalmente un sequel spirituale di Until Dawn, la celebre esclusiva PS4 uscita nel 2015.

Inoltre è possibile condividere l'esperienza di The Quarry con un massimo di 7 amici online, con i giocatori che potranno assistere e votare per le decisioni chiave della storia. Non solo, è presente anche una modalità cooperativa locale dove ogni giocatore sceglie un tutor e ne controlla le azioni.

Non mancano poi livelli di difficoltà modificabili per ogni elemento di gioco, che rendono il titolo apprezzabile da qualsiasi tipo di giocatori. Chi preferisce guardare piuttosto che giocare, può vivere l'esperienza di The Quarry come se fosse una serie TV, selezionando il modo in cui far sviluppare la storia.

"Quando il sole tramonta sull'ultimo giorno di campo estivo, gli animatori adolescenti di Hackett's Quarry danno una festa. Niente ragazzi. Niente adulti. Nessuna regola. Le cose prendono rapidamente una brutta piega", recita la sinossi ufficiale di The Quarry.

"Inseguiti da gente del posto insanguinata e da qualcosa di molto più sinistro, i piani di festa degli adolescenti si trasformano in un'imprevedibile notte di orrore. Battute amichevoli e flirt lasciano il posto a decisioni di vita o di morte, mentre le relazioni si costruiscono o si rompono sotto la tensione di scelte inimmaginabili."

"Gioca nei panni di ognuno dei nove animatori del campo in un emozionante racconto cinematografico, dove ogni scelta plasma la tua storia da un'intricata rete di possibilità. Ogni personaggio può essere la star dello spettacolo - o morire prima che arrivi la luce del giorno. Come si svolgerà la tua storia?"

Come accennato in apertura, The Quarry sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One dal 10 giugno. Oltre alla Standard Edition al lancio sarà disponibile la Deluxe Edition in versione digitale, che include il gioco base, l'opzione Gorefest per la modalità Movie, accesso istantaneo alla funzione Death Rewind, funzione che normalmente si sblocca completando il gioco e permette di annullare fino a un massimo di tre volte per partita la morte di un personaggio, l'Horror History Visual Filter pack (dei filtri grafici speciali) e una serie di vestiti stile anni '80 per i protagonisti. Inoltre l'Horror History Visual Filter pack sarà disponibile anche per tutti coloro che preordineranno il gioco.

Acquistando la versione digitale di The Quarry su Xbox Store o PlayStation Store otterrete sia la versione oldgen che quella next-gen. Il gioco non supporta il cross-save, mentre è supportato il cross-play con console della stessa famiglia.