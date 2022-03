Epic Games Store: gioco gratis del 17 marzo 2022 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 17 marzo 2022. Come già annunciato la scorsa settimana, il titolo in questione è l'horror in prima persona In Sound Mind.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 17 marzo 2022 dalla pagina dedicata di In Sound Mind che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 24 marzo 2022, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

In Sound Mind è un horror psicologico in prima persona realizzato dagli autori di Nightmare House 2. Nei panni di uno psichiatra che si ritrova catapultato in un mondo surreale dovremo ricostruire degli eventi tramite le registrazioni dei pazienti per capire che cosa è successo e perché c'è qualcuno che vuole ucciderci. Per saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di In Sound Mind.

"In Sound Mind è un horror psicologico fantastico in prima persona con enigmi frenetici, incredibili battaglie contro i boss e le musiche originali di The Living Tombstone. Addentrati nei meccanismi interni dell'unico posto in cui trovare una via di fuga sembra impossibile: la tua mente", recita la descrizione ufficiale del gioco.

Di seguito i requisiti mimi e consigliati di In Sound Mind:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 a 64 bit

Processore: Core i5-4460 / AMD FX-6300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280

Archiviazione: 20 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Core i7-3770 / AMD FX-9590

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

Archiviazione: 20 GB di spazio disponibile

Nel frattempo è stato annunciato anche il gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 marzo 2022.