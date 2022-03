The Quarry: un cast hollywoodiano interpreterà i personaggi dell'horror di Supermassive Games

2K e Supermassive oggi hanno presentato ufficialmente The Quarry, svelando i primi dettagli sul nuovo gioco horror in arrivo quest'estate su PC e console. Tra questi uno dei più interessanti è senza dubbio relativo ai personaggi, interpretati da un cast d'eccezione di star di Hollywood e celebrità.

Dopo aver visto il primo trailer ufficiale di The Quarry, il comunicato ufficiale svela che nel cast sono presenti David Arquette ("Scream" franchise), Ariel Winter ("Modern Family"), Justice Smith ("Jurassic World"), Brenda Song ("Dollface"), Lance Henriksen ("Aliens"), Lin Shaye ("A Nightmare on Elm Street") e molti altri ancora che verranno svelati nelle prossime settimane. Insomma parliamo di un cast di tutto rispetto che potrebbe dunque valorizzare ulteriormente la trama realizzata da Supermassive Games.

The Quarry, il personaggio interpretato da Brenda Song

In The Quarry vivremo la notte da incubo di nove adolescenti e animatori di un campo estivo, vestendo i panni di ognuno di essi e con le nostre azioni che determineranno chi sopravviverà e chi no, andando così a plasmare una storia unica e diversa da tutte le altre. Per stessa ammissione degli sviluppatori, si tratta a tutti gli effetti del sequel spirituale di Until Dawn, come potrete leggere nella nostra anteprima di The Quarry.

Vi ricordiamo che The Quarry sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC a partire dal 10 giugno 2022, con i preorder che sono già disponibili.