Mouse Razer Viper Ultimate: offerta Amazon di Primavera 2022, al 41% di sconto

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci propongono un Mouse Razer Viper Ultimate. Lo sconto segnalato è di 70€, ovvero del 41%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per il Mouse Razer Viper Ultimate è 169.99€. Il prezzo effettivo, però, è di norma più basso. Da febbraio, non è mai stato oltre i 136€. L'offerta attuale è la migliore del 2022, ma nel 2021 era stato messo in offerta (sia al Black Friday che agli sconti di Natale) a un prezzo inferiore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Mouse Razer Viper Ultimate pesa solo 74 g. Include un sensore ottico da 20.000 DPI e funziona sia in modalità cablata che in modalità wireless. Viene venduto insieme a una stazione di ricarica. La batteria promette cinque ore di gioco con dieci minuti di carica.

