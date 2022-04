The Dark Pictures House of Ashes: offerta Amazon di Primavera 2022 per PS4, PS5 e Xbox

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permetto di acquistare The Dark Pictures House of Ashes per PS4, PS5 e Xbox. Lo sconto segnalato è fino a 10.01€, ovvero del 33%. Il prezzo pieno per questo gioco è 29.99€. Di norma è possibile trovarlo sotto i 25€. Il prezzo odierno non è il più basso in assoluto, ma è di pochissimi euro superiore al minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "House of Ashes è un discreto passo avanti per una serie che richiede ancora tanti aggiustamenti per centrare l'obiettivo. Siamo contenti però che al netto di alcune mancanze e di una pulizia generale dei controlli che speriamo di notare al più presto, il terzo capitolo della Dark Pictures Anthology cresce al meglio narrativamente e nella scrittura di rapporti e dialoghi, ovvero gli aspetti più importanti di queste produzioni. Se ne avete abbastanza dei film interattivi non sarà certo capace di farvi cambiare idea; se però al contrario speravate di vedere un salto di qualità per la serie, House of Ashes è un discreto allungo. Aggiungeteci una bella manciata di citazioni horror e il gioco è fatto!"

Uno dei personaggi di The Dark Pictures: House of Ashes

