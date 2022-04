Lightyear: La vera storia di Buzz in un nuovo trailer in italiano

Disney ha pubblicato la versione in italiano dell'ultimo trailer di Lightyear: La vera storia di Buzz, il nuovo film di Pixar dedicato al personaggio visto in Toy Story sotto forma di giocattolo.

Il trailer è davvero epico e mostra Buzz in diversi momenti, alcuni che richiamano anche le sue vecchie apparizioni. Comunque sia alcuni momenti sono decisamente interessanti e fanno vedere dei toni completamente differenti da quelli dei Toy Story, anche se non mancano delle sequenze più leggere e un personaggio comico, che non può mai mancare in una produzione del genere.

La sostanza è che sembra davvero essere un film da vedere il prossimo 15 giugno 2022, quando uscirà in tutti i cinema, o successivamente, quando approderà inevitabilmente su Disney+, il servizio in abbonamento della multinazionale americana.

Lightyear: La vera storia di Buzz è diretto da Angus MacLane, animatore in forza da lungo tempo in Pixar, già regista di Alla Ricerca di Dory nel 2016. A produrre c'è invece Galyn Susman, cui dobbiamo il cortometraggio Toy Story: Tutto un altro mondo. A dare la voce a Buzz in lingua originale sarà l'attore Chris Evans, diventato famoso nei panni di Captain America.