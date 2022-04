Resident Evil 3 per PS5 e Xbox Series X|S classificato dal PEGI: uscita vicina?

Resident Evil 3 in versione PS5 e Xbox Series X|S è stato recentemente classificato dal PEGI, l'ente europeo per la catalogazione del software videoludico, cosa che fa pensare a una possibile data d'uscita ormai vicina per queste versioni next gen del gioco, che dovrebbero arrivare insieme anche ad altri capitoli della serie.

Capcom ha annunciato di recente il prossimo arrivo di Resident Evil 2, Resident Evil 3, e Resident Evil 7 su PS5 e Xbox Series X|S, con delle versioni specificamente rielaborate per sfruttare al meglio gli hardware next gen, dunque portando migliorie grafiche e altre caratteristiche.

L'uscita è prevista per il 2022 ma non c'è ancora una data precisa al riguardo, dunque la classificazione PEGI, che assegna il gioco ovviamente alla fascia "18", potrebbe rappresentare un indizio su un arrivo piuttosto vicino ormai per queste nuove versioni.

Resident Evil 3, un'immagine di Jill Valentine

Si tratta ancora di una speculazione ma, solitamente, la classificazione di questo tipo anticipa di non molto il lancio sul mercato.

Capcom ha confermato che si tratta di un upgrade gratis per tutti coloro che hanno già una copia dei giochi in questione, con ulteriori dettagli svelati come la possibilità di ottenere anche i DLC precedentemente acquistati nella nuova versione e il trasferimento dei salvataggi, dunque si tratterà in ogni caso di un passaggio indolore dalla versione per le console precedenti a questa nuova next gen, in attesa di conoscere la data d'uscita.