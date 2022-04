Classifica UK: Kirby e la Terra Perduta ancora primo, Elden Ring secondo, GT7 scende

Come ogni lunedì, arriva la classifica vendite per il Regno Unito per quanto riguarda i giochi retail, dunque in edizione fisica: Kirby e la Terra Perduta è ancora primo per la seconda settimana consecutiva, seguito da Elden Ring, mentre Gran Turismo 7 scende ancora.

Vediamo dunque la top ten delle vendite settimanali dei giochi fisici in UK:

Kirby e la Terra Perduta Elden Ring Leggende Pokémon: Arceus Tiny Tina's Wonderlands FIFA 22 Mario Kart 8: Deluxe Gran Turismo 7 WWE 2K22 Animal Crossing: New Horizons Horizon Forbidden West

Kirby e la Terra Perduta rimane in testa dopo l'ottimo debutto della settimana scorsa, nonostante un calo del 43% nelle vendite il gioco per Nintendo Switch si conferma da record, per quanto riguarda la serie Nintendo.

Elden Ring risale al secondo posto mentre Leggende Pokémon: Arceus prende il posto di Tiny Tina's Wonderlands che scende al quarto. Gran Turismo 7 scende ancora dalla quarta posizione della settimana scorsa alla settima di questa, mentre Ghostwire Tokyo continua a rimanere fuori dalla top ten: dopo essere stato in posizione 11 nella classifica precedente, in questa si trova alla posizione 23.