Kirby ha vinto un Grammy: cover della colonna sonora di Kirby Superstar premiata

Durante la serata dei 64esimi Grammy Awards è stato premiato anche Kirby, o meglio una cover con riarrangiamento della colonna sonora originale di Kirby Superstar che ha ottenuto un premio nel corso della prestigiosa cerimonia.

Si tratta di una versione strumentale riarrangiata della traccia Meta Knight's Revenge, tratta dal vecchio Kirby Superstar del 1996 per SNES (Kirby's Fin Pak in Europa), elaborata da Charlie Rosen e Jake Silverman come una vera e propria musica orchestrale.



La versione classica di questa rielaborazione di Meta Knight's Revenge è eseguita dalla 8-Bit Big Band, un'orchestra composta dai 30 ai 65 membri che è specializzata proprio nell'esecuzione di cover arrangiate con uno stile particolare, dalla notevole complessità strumentale.

Potete ascoltare la canzone in questione a questo indirizzo, sul canale ufficiale della band. Non capita spesso che i videogiochi siano protagonisti di premiazioni musicali ufficiali di questo calibro: in precedenza la canzone Baba Yetu di Civilization 4 aveva vinto un Grammy quando era stata rilasciata all'interno di un album a parte nel 2011, mentre nel 2012 Journey era stato candidato a vincere il premio per la miglior colonna sonora, ma senza poi vincerlo.

Sembrerebbe davvero un ottimo modo per festeggiare la recente uscita di Kirby e la Terra Perduta, che nel frattempo sta ottenendo ottimi riconoscimenti anche dalla critica videoludica.