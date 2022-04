Elden Ring, il cosplay di Ranni firmato Jessica Nigri vi strega in video

Elden Ring ha raggiunto una popolarità enorme nel giro di poco tempo e un riflesso di questo è facilmente visibile anche fra i cosplayer, come dimostra questo cosplay di Ranni da parte di Jessica Nigri, vera e propria celebrità in questo ambito.

In questo caso abbiamo a che fare con un breve video che mostra una delle principali particolarità del cosplay, che replica una caratteristica specifica della strega Ranni, ovvero le quattro braccia: dopo una prima inquadratura in cui la "dotazione" di arti sembra normale, la cosplayer astrae le altre due braccia (presumibilmente quelle vere), creando un simpatico effetto sorpresa.

Per il resto, il costume è veramente ben fatto, sebbene le forme prorompenti di Jessica Nigri forse non si adattino al meglio alla figura esile ed eterea che caratterizza Ranni in Elden Ring, ma a parte questo l'interpretazione è davvero notevole, anche per originalità e scelta del soggetto, oltre che per la grande cura con cui è realizzato il costume.

Ranni la Strega è un NPC di notevole importanza all'interno di Elden Ring, che si presenta inizialmente come Renna e poi svela la propria identità solo successivamente. Ha un ruolo fondamentale in alcuni aspetti del lore del gioco, che evitiamo qui di svelare per non incappare in possibili spoiler, ma che comunque si riveleranno proseguendo in Elden Ring, essendo di fatto protagonista anche di una linea di quest.