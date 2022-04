Soul Hackers 2: il nuovo trailer è dedicato a un ristorante di Ramen

Il nuovo trailer di Soul Hackers 2 è di quelli che lasciano basiti: è dedicato a un ristorante di Ramen. Più precisamente possiamo vedere alcuni dei personaggi chiacchierare seduti a un tavolino, mentre mangiano pietanze tipicamente giapponesi. Lo trovate in testa alla notizia.

Il negozio del trailer si chiama Hakuai Shoyu Ramen e vende lo Shoyu Ramen, ossia ramen fatto con salsa di soia, particolarmente popolare a Tokyo.

In realtà situazioni del genere sono più comuni di quanto sembri nei giochi di ruolo giapponesi. Basti pensare a quanti momenti della vita quotidiana dei protagonisti vengono raccontati in Persona 5, sempre di Atlus, per rendersi conto che si tratta di dettagli apprezzatissimi da quelle parti, e non solo. In effetti averli dà un tocco di verosimiglianza al tutto, che arricchisce non poco il lato narrativo, per chi apprezza questo modo di raccontare.

Prima di lasciarvi alle vostre profonde riflessioni sul ramen, vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il gioco sarà sottotitolato in italiano, per la gioia dei non anglofoni.