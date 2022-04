Pokémon: un'insegna al neon mostra tutte le evoluzioni di Eevee

Eevee è uno dei Pokémon preferiti dai fan del franchise di tutto il mondo, nonché uno di quelli con più evoluzioni. Un'insegna al neon giapponese risolve il problema di racchiuderle tutte in un'unica soluzione, come visibile nel video allegato al Tweet sottostante.

A realizzare tale meraviglia è stato @pokeyugami, utente giapponese di Twitter, che l'ha subito voluta mostrare al mondo, in particolare agli altri appassionati del franchise Pokémon.

In realtà, attualmente si tratta soltanto di un concept in computer grafica, anche se davvero convincente. Chissà che qualcuno non decida di produrlo rendendolo un prodotto reale. Immaginiamo che non sarebbero pochi i fan dei Pokémon pronti ad acquistarlo, magari anche in altre varianti.

Del resto i frequentatori dei social hanno davvero apprezzato, in particolare come è stata catturata l'evoluzione in Umbreon. In realtà è l'intero oggetto ad avere un suo strano fascino.