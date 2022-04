Syberia: The World Before: un trailer ringrazia i fan, citandone le recensioni

Microids ha pubblicato un nuovo trailer di Syberia: The World Before per ringraziare i fan del gioco e, più in generale, quelli della serie. Si tratta di un modo per festeggiare il successo dell'ultima fatica del compianto Benoit Sokal, che ha firmato i quattro Syberia, compreso l'ultimo.

Il video, che trovate in testa alla notizia, mostra momenti di gioco intervallati da citazioni delle recensioni dei videogiocatori, cui il quarto Syberia pare essere piaciuto particolarmente. Da notare che le citazioni sono in tutte le lingue del mondo, segno che parliamo di un successo internazionale.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Syberia: The World Before, dove abbiamo scritto:

Syberia: The World Before è un gioco pieno di piccoli difetti, ma che complessivamente ci ha rapiti grazie a quella ricercatezza di fondo che lo rende un degno nuovo capitolo della serie, sicuramente superiore al terzo episodio. Questo, oltre a essere tecnicamente più solido, è anche più focalizzato e, pur allontanandosi di nuovo dai primi due capitoli, riesce a imporsi per temi e racconto, tanto da assumere una sua precisa identità rispetto agli altri episodi, con una forza che non ci aspettavamo. Insomma, è valsa la pena di vestire di nuovo i panni di Kate Walker e salutare insieme a lei Benoît Sokal.

Syberia: The World Before è disponibile per PC, PS4 e Xbox One, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.