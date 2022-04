Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di aprile 2022 disponibili

Disponibili i giochi gratis di Amazon Prime Gaming di Aprile 2022, riscattabili da tutti gli abbonati ad Amazon Prime. Tra questi spicca sicuramente The Elder Scrolls IV: Oblivion, ma ce ne sono anche altre di interessanti. Leggiamo l'elenco completo:

The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Nanotale - Typing Chronicles

House of 10000 Doors: Family Secrets

Monkey Island 2: Special Edition: LeChuck's Revenge

Galaxy of Pen & Paper

Guild of Ascension

Parliamo di giochi gratis perché, fondamentalmente, sono un extra che viene dato agli abbonati Prime di Amazon, la forma più comune di accesso al servizio. Potete riscattarli da questa pagina, dove si trovano anche altri contenuti gratuiti per vari giochi live service, e giocarli tramite l'applicazione Amazon Games, oppure sul client indicato dal singolo gioco.

Come già detto, il titolo del mese è sicuramente The Elder Scrolls IV: Oblivion, nella versione Game of the Year che include le due espansioni ufficiali più tutti i DLC, che, per quanto vecchiotto, rappresenta ancora un'ottima avventura per tutti gli amanti dei giochi di ruolo. Di nostro gli preferiamo però Monkey Island 2: Special Edition: LeChuck's Revenge, l'ultima versione di una delle avventure punta e clicca più belle di sempre.