Batman: il cosplay di Catwoman di Tayvix non passa inosservato

Da The Batman, arriva un nuovo cosplay di Catwoman da parte di Tayvix, che riprende in maniera piuttosto precisa la reinterpretazione del personaggio emersa nella nuova pellicola cinematografica, sebbene venga ulteriormente modificato con alcune caratteristiche tipiche della modella in questione.

La nuova catwoman di Zoe Kravitz in The Batman è una delle più affascinanti viste finora, ma anche una delle interpretazioni più atletiche e letali dell'anti-eroina tipica dell'universo creato per il Cavaliere Oscuro, cosa che Tayvix modifica parzialmente sfruttando le proprie caratteristiche peculiari.

Il costume proposto dalla cosplayer è molto simile all'originale, essendo questo peraltro composto da una sorta di tuta in pelle piuttosto semplice, ma bisogna dire che il modo in cui questa viene sfoggiata non rende il personaggio propriamente confuso nelle ombre e tipicamente "stealth" come la situazione richiederebbe.

Ma qui, d'altra parte, si trova la libertà interpretativa che è tipica dei cosplay e questa reinterpretazione di Tayvix funziona alla perfezione e mantiene lo stile tipico della modella che, nel messaggio di Instagram, ci invita ad effettuare un furto di qualche tipo, come possiamo vedere qui sotto.