My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Xenon_ne è davvero grazioso

My Dress-Up Darling si conferma ancora come un nuovo fenomeno di massa tra le cosplayer, dimostrato in questo caso dal cosplay di Marin da parte di Xenon_ne, che mette in scena tutto l'aspetto grazioso della protagonista.

D'altra parte, trattandosi di una serie che parla proprio di cosplay, non poteva essere altrimenti, pur presentando una sorta di situazione paradossale: My Dress-Up Darling racconta infatti proprio di cosplay, in quanto la protagonista Marin è una ragazza appassionata di questo hobby, che riesce finalmente a coronare il suo sogno.

Questi cosplay diventano dunque una sorta di "meta" cosplay, visto che giocano proprio sul soggetto stesso della serie animata, in maniera alquanto curiosa. In questo caso, l'interpretazione di Xenon_ne è veramente impeccabile, riproducendo la protagonista Marin con i suoi abiti standard da studentessa, tra lunga capigliatura bionda e vestito perfettamente ricostruito.

Marin è la protagonista di My Dress-Up Darling, una ragazza che diventa un'esperita di cosplay anche grazie al suo incontro con Wakana Gojo, un sarto di grande talento che la aiuterà a realizzare abiti di ogni foggia.