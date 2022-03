Record of Ragnarok: il cosplay di Aphrodite di riiyuukii_cos è classico ed efficace

Record of Ragnarok ha ottenuto un grande successo e uno dei motivi è il suo saper riutilizzare figure note della mitologia in modo originale. Tra i vari dei e dee, sicuramente una delle più apprezzate è stata Aphrodite, dea della bellezza. Ora, riiyuukii_cos ci propone il proprio cosplay di Aphrodite.

Aphrodite, come certamente gli appassionati sapranno, è la dea della bellezza e dell'amore nella mitologia greca. Soggetto comune dell'arte rinascimentale, Aphrodite è apparsa non solo in Record of Ragnarok, ma anche in altre opere note, come Hades, il gioco di Supergiant Games. Ogni interpretazione del personaggio è differente, ma riiyuukii_cos ha deciso di rimanere fedele alla versione di Record of Ragnarok, proponendo il costume visto nell'anime.

Se siete grandi fan di Aphrodite da Record of Ragnarok, allora non dovreste perdervi il cosplay di Aphrodite di luckofthelion che risplende di luce dorata. Come non citare poi il cosplay di Aphrodite di iamelliemoonstone: è degno della dea della bellezza. Chiudiamo i suggerimenti con il cosplay di Aphrodite di byoru che ci ricorda chi è la dea della bellezza.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Aphrodite realizzato da riiyuukii_cos? Il personaggio di Record of Ragnarok è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?