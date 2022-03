Humble Bundle per l'Ucraina: superati i 20 milioni di dollari di beneficenza

Humble Bundle ha proposto un pacchetto di giochi per raccogliere denaro in beneficenza per l'Ucraina. Ora, l'offerta è terminata e in totale sono stati raccolti oltre 20 milioni di dollari.

Il tutto è avvenuto in circa 10 giorni. Il pacchetto di Humble Bundle conteneva 120 prodotti per un valore totale di oltre 2.500 euro. Il 100% del ricavato è stato donato a Razom for Ukaine, International Rescue Committee, International Medical Corps, e Direct Relief che "forniscono aiuti umanitari per le persone in Ucraina".

L'annuncio del raggiungimento è avvenuto tramite Twitter, direttamente tramite l'account ufficiale di Humble che ha ringraziato gli acquirenti per il supporto. Come bene sapete, però, Humble Bundle non è l'unica ad aver offerto pacchetti in beneficenza. Possiamo ad esempio vedere il pacco di Fanatical con 57 giochi Steam a soli 16 euro.

Logo di Humble Bundle

Inoltre, Epic Games ha donato in beneficenza tutti i guadagni ottenuti tramite le microtransazioni di Fortnite e ha raccolto oltre 70 milioni. Si tratta di una cifra persino più grande di quanto offerto da intere nazioni.

Oggi inoltre Valve ha commentato il blocca al pagamento degli sviluppatori ucraini, spiegando che si è trattato di un errore.