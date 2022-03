Fanatical: Bundle per l'Ucraina da 16€ con 57 giochi Steam inclusi

Fanatical ha dato il via a un bundle per l'Ucraina che include 57 giochi Steam, più un DLC, al prezzo di circa 16€. Vediamo tutti dettagli.

Potete trovare il bundle per l'Ucraina di Fanatical a questo indirizzo. Il prezzo effettivo è di 16.28€, ma è possibile donare anche di più. Al momento della scrittura sono stati raccolti oltre 9.000 dollari.

Tutto il ricavato del bundle per l'Ucraina sarà devoluto alla Croce Rossa Ucraina. Viene spiegato che "Fanatical ha unito le forze con Richie De Wit (Robot Teddy), Tomas Sala (creatore di The Falconeer e artista nominato ai BAFTA) e Alessandra van Otterlo (direttore capo di Control Magazine) per offrirti questo pacchetto di giochi Steam per PC appositamente curato. Richie, Tomas e Alessandra hanno lavorato in modo rapido e instancabile per iscrivere oltre 50 sviluppatori di giochi ed editori al pacchetto. Ogni sviluppatore ha generosamente donato 10.000 chiavi Steam per il proprio gioco, in modo completamente gratuito."

Gang Beasts

Tutti i giochi ottenuti sono in forma di chiave Steam. Il valore totale del pacchetto è di 721.82€. Include giochi molto noti come Gang Beasts, Among Us, Tinkertown, Cloud Gardens, Blightbound, Nuclear Throne e The Falconeer. Si tratta di un ottimo modo per ottenere un po' di giochi di qualità a un prezzo vantaggioso, aiutando anche l'Ucraina.

Speriamo che questa promozione riesca ad avvicinarsi ai risultati di Humble Bundle per l'Ucraina che ha superato ai 10 milioni di dollari in beneficenza.