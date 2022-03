MSI Summit, MSI Modern e MSI prestige, i nuovi modelli con CPU Intel Core di dodicesima generazione

Ma le novità includono anche nuove opzioni per le GPU discrete, un nuovo modello convertibile da 14 pollici per la serie MSI Summit, il redesign della serie MSI Modern, nuove colorazioni e nuove funzionalità che includono trackpad più grandi, calibrazione della rumorosità in base all'ambiente circostante e connettività migliorata.

MSI ha presentato una parte dei suoi nuovi laptop per il 2022 , ma per il momento si è concentrata esclusivamente su produttività e al business laddove le nuove serie MSI Summit, MSI Modern e MSI Prestige sono tutte state aggiornate con i processori Intel Core di dodicesima generazione.

Laptop MSI Summit 2022

Grazie agli aggiornamenti il modello base dell' MSI Summit 14 può fregiarsi della certificazione Evo

Il passaggio ai processori Intel Core di dodicesima generazione portano con se un netto incremento nel numero di core e una GPU integrata Intel Xe che può arrivare a 96 EU. Da qui la promessa di un incremento delle prestazioni complessive del 200% per tutti i modelli, benché le possibilità dell'MSI Summit E16 Flip viste le opzioni, esclusive per la versione non Evo, di montare GPU dedicate NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop e RTX 3050 Laptop, garantendo una marcia in più in produttività grafica oltre a margini superiori in ambito gaming.

Niente GPU dedicata, invece, per il nuovo modello MSI Summit E14 Flip Evo, che deve l'ultima parte del nome alla conformità con la revisione dello standard Intel, ma stesso incremento di potenza rispetto alla serie precedente. Come l'MSI Summit E14 Evo, versione Evo del già esistente MSI Summit E14, offre infatti la possibilità di montare fino al top di gamma Intel per gli ultraportatili: l'Intel Core i7-1280P da ben 14 core e 20 thread.

Tra l'altro lo schermo dell'MSI Summit E14 Flip Evo, ovviamente touchscreen in funzione di un laptop in grado di trasformarsi in tablet grazie alla cerniera da 360 gradi, arriva a 2880x1800 pixel con gamam DCI-P3 del 100%, mentre il pannello dell'MSI Summit E14 EVO standard si ferma a 1920x1200 pixel, accontentandosi tra l'altro del 100% della copertura dichiarata della gamma sRGB.

Per il resto i due modelli sono identici e condividono gran parte della dotazione con il resto della serie che, tutta composta da modelli Evo ad esclusione di una delle due varianti dell'MSI Summit E16 Flip, mette sul piatto due porte Thunderbolt 4 con power delivery, ricarica rapida, conformità con i requisiti Evo, funzione Find with Tile per non smarrire il laptop, SSD PCIe 4.0, lettore di impronte, fotocamera con riconoscimento a infrarossi, TPM 2.0 e Tobii Aware che disattiva il laptop quando il proprietario non è presente di fronte allo schermo e lo rende illeggibile se qualcuno sbircia il pannello dalle spalle dell'utente.

Scheda tecnica MSI Summit E14 Flip Evo