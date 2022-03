FIFA 23 si chiamerà EA Sports Football Club, secondo un noto leaker

EA Sports sta abbandonando la licenza FIFA e sta cambiando il titolo del suo prossimo gioco di calcio - ovvero FIFA 23 - in EA Sports Football Club. Almeno, questo è ciò che rivela un insider noto del settore.

EA Sports Football Club, o EA Sports FC, dovrebbe quindi essere il titolo della serie sportiva da quest'anno in po, secondo l'insider Jeff Grubb. L'informazione è stata condivisa nell'ultimo podcast GrubbSnax. Viene precisato che il nome effettivo potrebbe ancora cambiare, ma questo è il titolo che la compagnia sta usando internamente per il gioco in questo momento. Secondo Grubb, è una questione di soldi per EA - l'editore non vuole continuare a pagare per le costose licenze di FIFA. La compagnia ritene che i giocatori acquistino il gioco, non il nome. Grubb suggerisce anche che FIFA cercherà di creare un proprio gioco con il nome FIFA, anche se non si sa a quale sviluppatore sarà assegnato il lavoro.

Polygon ha riferito nell'ottobre 2021 che EA aveva depositato il marchio "EA Sports FC". Nello stesso periodo, il GM di EA Sports Cam Weber ha detto in un post sul blog che lo studio stava "esplorando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio globali EA Sports. Questo significa che stiamo rivedendo il nostro accordo sui diritti di denominazione con FIFA, che è separato da tutte le nostre altre partnership e licenze ufficiali nel mondo del calcio". Per ora quello di Grubb è un rumor, ma non è la prima volta che si parla di questa possibilità. Dovremo attendere conferme ufficiali.