Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, modder rasano i personaggi per migliorare il framerate

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin soffre di problemi di performance non di poco conto, che denotano un'ottimizzazione tutt'altro che perfetta. Nell'attesa di patch correttive che migliorino la situazione, alcuni modder hanno avuto un'idea ingegnosa: rasare a zero i personaggi per migliorare il framerate.

Come riportato in una precedente news, uno dei problemi del gioco Team Ninja è l'assurda complessità dei modelli poligonali, che pesano anche decine e decine di MB di sole geometrie o con elementi come pellicce e altri sotto gli abiti (dunque non visibili) che influiscono in modo pesante sulle prestazioni globali. Ad esempio, nei due filmati qui sotto possiamo vedere un personaggio con la pelliccia e un altro con una capigliatura piuttosto elaborata mettere in crisi persino una RTX 3090.

Come dicevamo in apertura, sembrerebbe che i modder abbiamo trovato un modo per limitare i problemi, ma si tratta di una soluzione drastica. Il redditor MorrisonGameer ha creato infatti uno strumento che permette di attivare e disattivare vari shader. Tra questi anche quelli relativi ai capelli, praticamente rasando a zero i personaggi, ma migliorando così le performance di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin su PC.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, i personaggi perdono i capelli ma aumentano gli fps

Lo strumento permette di disattivare anche altri elementi, come le già citate pellicce e gli effetti particellari delle Soul Bursting che deprimono ulteriorment le performance del gioco. Se siete interessati, potrete scaricare il tool da questo indirizzo.

Nel frattempo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è primo nella classifica vendite giapponese, battendo la concorrenza di Leggende Pokémon Arceus ed Elden Ring.