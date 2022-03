Classifiche giapponesi, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è primo, Elden Ring terzo

Famitsu ha svelato le classifiche di vendita hardware e software del Giappone della settimana che va dal 14 al 20 marzo. Stranger of Paradise: Final Fantasy debutta al primo e quarto posto, portando un po' di "Chaos" nella top 10, con Elden Ring e Leggende Pokémon Arceus che rimangono saldi sul podio.

Di seguito la classifica di vendite software giapponese (dal 13 al 20 marzo):

[PS4] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix, 03/18/22) - 28,944 (New) [NSW] Leggende Pokémon: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) - 23,067 (2,177,459) [PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) - 19,487 (293,628) [PS5] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix, 03/18/22) - 17,905 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 16,078 (4,499,542) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 9,755 (2,561,419) [PS4] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) - 9,447 (94,818) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,111 (4,813,641) [NSW] Triangle Strategy (Square Enix, 03/04/22) - 8,429 (112,107) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 8,182 (912,325)

Di seguito la classifica di vendite hardware giapponese (dal 13 al 20 marzo):

Switch OLED Model - 55,675 (1,441,315) Switch - 19,165 (18,116,589) Switch Lite - 10,657 (4,635,407) PlayStation 5 - 13,971 (1,239,386) PlayStation 5 Digital Edition - 2,997 (222,657) Xbox Series X - 2,936 (88,985) Xbox Series S - 618 (74,915) New 2DS LL (including 2DS) - 287 (1,184,064) PlayStation 4 - 10 (7,819,379)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, un'immagine tratta dal gioco

Come possiamo notare Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato un successo in madrepatria risultando sia primo con la versione PS4 che quarto con quella PS5 nella settimana di debutto. Di conseguenza Leggende Pokémon Arceus scivola al secondo posto ed Elden Ring al terzo. Gran Turismo 7 invece passa dal terzo posto della scorsa settimana al settimo, dietro al sempreverde Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft per Switch.

Per quanto riguarda l'hardware, Nintendo Switch continua il suo dominio con tutti e tre i modelli disponibili sul mercato (OLED, Standard e Lite), seguita da PS5 che continua a pagare lo scotto della scarsa disponibilità nei negozi. A proposito avete letto lo speciale di Alan Corona sulle tattiche di Sony contro i bagarini?