Kirby e La Terra Perduta: la forma sferica ha creato dei problemi agli sviluppatori

Domani sarà disponibile l'atteso nuovo gioco di Kirby. Parliamo ovviamente di Kirby e la Terra Perduta che ci propone un'avventura 3D. Questo, però, sommato al fatto che il personaggio è una sfera, ha creato alcuni problemi agli sviluppatori.

Il director di Kirby e la Terra Perduta presso HAL Laboratory - Tatsuya Kamiyama - ha spiegato che creare un gioco di Kirby 3D è stata una sfida. Lo sviluppatore ha infatti affermato che "la prima sfida era legata la fatto che il design di Kirby non si adatta bene a un gameplay completamente 3D". Il motivo è legato al fatto che "la silhouette di Kirby è perfettamente rotonda e questo rende difficile capire in che direzione è rivolto, ad un primo sguardo".

Kirby, dopo aver mangiato una macchinetta di bibite

Dopo un po' di prove, il team di sviluppo è stato in grado di capire come creare Kirby in un ambiente 3D. Una delle scelte del team è legata al sistema di mira automatica, che corregge i colpi per fare in modo che vadano a segno più facilmente. Inoltre, anche le abilità di copia sono state ripensate, per potersi adattare ai movimenti del mondo 3D. Anche il salto è stato reso più permissivo: quando si preme il tasto A per saltare dopo un atterraggio, anche nel caso nel quale Kirby non abbia ancora toccato il suolo (ma la distanza sia minima), il nuovo salto viene eseguito senza problemi.

In poche parole, vi sono tutta una serie di accorgimenti che non saranno minimamente notati dai giocatori, che servono per rendere tutta l'esperienza più piacevole e meno confusionaria. Vi ricordiamo infine che potete leggere la nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta qui.