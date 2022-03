Epic Games Store: gioco gratis del 24 marzo 2022 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 24 marzo 2022. Come già annunciato la scorsa settimana, il titolo in questione è Demon's Tilt.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 febbraio 2022 dalla pagina dedicata di Demon's Tilt che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 31 marzo 2022, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Demon's Tilt

Demon's Tilt è un gioco di stampo videoflipper con elementi sparatutto e hack and slash realizzato da WINZWAR. Presenta caratteristiche tratte da opere dell'occulto come quelle di Lovecraft e altre opere di genere horror. Il gioco viene descritto come una sorta di successore spirituale di Devil's Crush.

"Il turbo-flipper è tornato! Aggiornato con sprite più grandi, più cattivi, ancora più segreti e, naturalmente, più proiettili! Demon's Tilt oltrepassa i limiti del genere videoflipper introducendo elementi sparatutto e hack and slash", recita la descrizione ufficiale di Demon's Tilt.

Caratteristiche:

Tentacolare tavolo a 3 livelli

Misteriosi segreti

Boss diabolici

Intense modalità speciali

Palline multiple

Jackpot pazzeschi

Inferno di Proiettili

Colonna sonora in pieno stile Mega-Drive

Di seguito i requisti di sistema minimi e raccomandati di Demon's Tilt:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: i5

Memoria: 4 GB

Archiviazione: 1 GB

DirectX: II

GPU: GTX 660 o Radeon 7970

Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: I7

Memoria: 8 GB

Archiviazione: 1 GB

DirectX: 12

GPU: GTX 1080 o superiore

Oggi sono stati annunciati anche i giochi gratis in arrivo il 31 marzo 2022 dell'Epic Games Store.