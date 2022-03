Epic Games Store: giochi gratis del 31 marzo 2022 svelati ufficialmente

Epic Games Store ha svelato i giochi gratis che saranno disponibili a partire dal 31 marzo 2022. I giocatori avranno modo di reclamare City of Brass e Total War: Warhammer. Vediamo i dettagli.

Il primo gioco gratis dell'Epic Games Store è City of Brass, un'avventura in prima persona nella quale interpretiamo un ladro armato di scimitarra e frusta. Lo scopo è esplorare una città dominata da scheletri e creature di varia natura, d'ispirazione arabica, sfruttando il potere dei jinn per ottenere una serie di vantaggi. La composizione delle stanze cambia ad ogni partita, in una sorta di struttura da rogue-like, senza un sistema di progressione tra le partite.

Il secondo gioco gratis dell'Epic Games Store è Total War: WARHAMMER, ovvero il primo capitolo della serie, che risale al 2016. È un gioco di strategia fantasy "di proporzioni leggendarie", che propone una campagna a turni nella quale dovremo creare imperi e affrontare battaglie in tempo reale. Si basa sul mondo di Warhammer Fantasy Battles. Sono disponibili cinque razze: Bretonnia, l'Impero, i Nani, i Conti Vampiro e i Pelleverde.

Entrambi i giochi saranno disponibili su Epic Games Store per una settimana, come detto a partire dal 31 marzo 2022. Non dimenticate ovviamente che quest'oggi è disponibile anche un gioco gratis: ecco tutti i dettagli.