Bloodborne Return to Yharnam: inizia oggi l'evento 2022 dei fan

Oggi, 24 marzo 2022, è iniziato l'evento organizzato dai fan Bloodborne Return to Yharnam, per l'anno 2022. Durerà fino al 7 aprile 2022 e "chiede" ai giocatori di iniziare una nuova partita ed eseguire una serie di azioni.

Nel caso non lo sappiate, Bloodborne Return to Yharnam è un evento annuale organizzato dai giocatori che vogliono celebrare il gioco di FromSoftware e spingere la community a riesplorarlo, o in caso a scoprirlo per la prima volta. Di base, non si deve fare nulla di particolare, si deve solo giocare e magari partecipare al canale Discord dedicato, per parlare con la community del gioco e di tutto quello che vi ruota attorno. Chi vuole partecipare a Bloodborne Return to Yharnam in modo un po' più attivo può seguire alcune "regole" aggiuntive:

Creare un nuovo personaggio (niente NG+, quindi) e giocare in co-op e PVP ogni volta che è possibile

Cambiare il matchmaking a "mondiale" per interagire con più persone possibile

Lasciare un messaggio con scritto "you're in the know, right?" (o un corrispettivo italiano, usando le parole disponibili in Bloodborne) vicino alla vasca dei messaggeri nel Sogno del cacciatore e lasciare un voto positivo per lo stesso messaggio scritto da altri giocatori ogni volta che lo si vede

Lo scopo è anche ravvivare il gioco e la community online, ovviamente. Bloodborne Return to Yharnam 2022 non è il primo evento di questo tipo proposto dai giocatori e probabilmente non sarà l'ultimo.

