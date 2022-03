Epic Games Store, Saldi primaverili 2022: sconti fino al 75% su tanti giochi AAA e non solo

Epic Games Store, a partire dal 24 marzo 2022 fino al 7 aprile 2022, propone una serie di offerte tramite i Saldi primaverili 2022. Gli sconti arrivano fino al 75% e includono anche molti giochi AAA. Vediamo tutti i dettagli.

Potete trovare tutti gli sconti a questo indirizzo. I giochi più famosi in offerta con i Saldi primaverili 2022 dell'Epic Games Store includono:

Deathloop - 29.99€

Read Dead Redemption 2 - 29.99€

Cyberunk 2077 - 29.99€

Assassin's Creed Valhalla - 23.99€

Kena Bridge of Spiritis - 25.99€

GTA 5 Premium Edition - 14.99€

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 24.99€

Mafia Trilogy - 29.99€

Hades - 13.64€

Disco Elysium - 15.99€

Chivarly 2 - 24.11€

Hitman 3 - 35.99€

Le offerte includono ovviamente molti altri, oltre a quelli citati. Spostando l'attenzione verso gli indie, troviamo ad esempio anche Blue Fire a 11.99€. Se cercate qualcosa di particolare e di qualità a basso prezzo, allora dovete assolutamente buttarvi su Snake Pass a 3.99€. Come non citare poi Blasphemous a 6.24€, da non molto aggiornato per includere anche nuovi contenuti gratuiti.

Se siete invece in cerca di giochi gratis, vi ricordiamo che sono stati svelati i giochi in arrivo su Epic Games Store a costo zero la prossima settimana, ovvero il 31 marzo 2022.