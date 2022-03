Lost Ark: la versione console potrebbe essere presa in considerazione, se i fan la volessero

Amazon Games e Smilegate RPG hanno affermato che potrebbero prendere in considerazione l'idea di realizzare una versione console di Lost Ark se i fan la volessero.

Il gioco di ruolo d'azione free to play ha ottenuto un grande successo su PC, ma per il momento non vi è alcuna versione console in sviluppo. Non è una stranezza, visto che il genere ha poco spazio sulle piattaforme di Sony, Microsoft e Nintendo. I fan di Lost Ark, però, non devono perdere completamente le speranze.

Un personaggio di Lost Ark

Soomin Park, franchise leader presso Amazon Games, mentre parlava del successo di Diablo su console ha spiegato che "se Lost Ark su console fosse qualcosa che i fan veramente vogliono, allora penso che sarebbe qualcosa che entrambe le parti prenderebbero in considerazione". Ovviamente, ci vorrebbero anni per portare il gioco su PlayStation, Xbox e magari anche su console Nintendo, visto che per il momento non vi sono piani per lo sviluppo del gioco in altre versioni oltre a quella PC.

In questo momento la preoccupazione principale di Amazon Games è di supportare il gioco su computer e proporre nuovi contenuti a un ritmo corretto. Questo significa non far passare troppo tempo da un update e il successivo, ma significa anche assicurarsi che non ne passi troppo poco. Infatti, recentemente la nuova espansione dell'end-game di Lost Ark è stata pubblicata troppo presto e Amazon si è dovuta scusare.