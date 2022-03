Far Cry 6 The Vanishing: video gameplay di 10 minuti del DLC gratis di Stranger Things

IGN ha pubblicato un video gameplay di Far Cry 6 che mostra 10 minuti di gioco del DLC crossover gratuito di Stranger Things, intitolato The Vanishing.

Il video dunque ci offre un assaggio di questa nuova avventura, caratterizzata da atmosfere ben differenti da quelle delle scorribande a Yara del gioco base. Nei panni di Dani ci introdurremo in un misterioso bunker, dove faremo la conoscenza di un Demogorgone di Stranger Things che aggredirà il/la protagonista e rapirà il povero Chorizo. Il nostro compito, con l'aiuto di Shest', una donna russa introdotta proprio con questo DLC, sarà quello di salvarlo e chiudere il varco che collega Yara al Sottosopra.

Per chi non lo sapesse, The Vanishing è un DLC crossover di Far Cry 6, disponibile gratuitamente da oggi, 24 marzo, per tutti i giocatori. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato al contenuto a tema Stranger Things.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potrete giocare gratuitamente a Far Cry 6 e al contenuto aggiuntivo The Vanishing da oggi fino a domenica 27 marzo 2022, grazie al free weekend disponibile su console, PC e Google Stadia.