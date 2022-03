eSeria A TIM FIFA 22: ecco le 8 finaliste che si sfideranno per lo Scudetto

Dopo due giorni di gare intense e sorprendenti, la eSerie A TIM FIFA 22 ha emesso le prime sentenze. Milan, Salernitana, Torino, Sampdoria e Fiorentina, Sassuolo, Venezia, Empoli sono le 8 squadre che si sono aggiudicate un posto per la Final Eight, la fase conclusiva del torno esport ufficiale della Lega Serie A che si giocherà il 12 e il 13 aprile.

Tutti gli amanti degli esport hanno potuto vivere una fase Playoff davvero intensa e spettacolare, non priva di sorprese. La più grande? Il campione in carica e uno dei giocatori più in forma di questo periodo, Danipitbull del Cagliari, è uscito al primo turno del loser brasket per mano dell'Hellas Verona di Enzotramontano. Anche l'altra finalista dello scorso anno, il Genoa di Gabry, non è riuscita ad accedere alla Final Eight, nonostante l'eccezionale fase di qualificazione dei rossoblu. Gabry aveva prima perso contro il Milan di Crazy nel winner bracket per poi crollare nuovamente nella partita di ritorno anche contro la Fiorentina di Virgil, la peggior terza qualificata dei gironi.

Anche le teste di serie Bologna e Inter, sconfitte rispettivamente dalla Salernitana di Montaxer e la Sampdoria di Giovy, non sono riuscite a guadagnare l'accesso alle finali dal loser bracket. Il Sassuolo di Figurinho, infatti, dopo aver regolato l'Udinese di Mila si è sbarazzata con un netto 5 a 2 del Bologna di Lonewolf. Similmente l'Empoli di Hartixel, dopo aver battuto per 4 a 1 lo Spezia di DressingPoem, si è imposto per 3 a 1 contro la sfortunata Inter di MNeto, uscito ai rigori il giorno prima contro Giovy e autore di un'ottima prova anche contro i toscani.

L'unica squadra in grado di arrivare alle Final Eight nonostante la sconfitta nel Winner Bracket è stato il Venezia di Karimisbak. I lagunari, infatti, dopo aver perso contro il Torino di Obrun sono riusciti a imporsi al secondo turno del loser bracket contro l'Hellas, che al primo turno aveva eliminato il Cagliari.

Oltre alla qualifica, gli pro player si sono assicurati 3500 euro di premio in denaro. Per i primi tre c'è a disposizione anche un pass diretto per i Playoff delle Global Series.

L'appuntamento è, quindi, per il prossimo 12 e 13 aprile quando si giocheranno le Finali. Noi, come sempre, saremo presenti col nostro salottino pre e post partita, non mancate!