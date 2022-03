Batman: il cosplay di Poison Ivy di martina_the_witch è ammaliante

Poison Ivy è indubbiamente una dei villain più affascinanti e conosciuti della lunga storia editoriale di Batman e oggi prende vita grazie a un cosplay di martina_the_witch (Daria_Martina) davvero ammaliante.

Il debutto di Poison Ivy nei fumetti risale al 1966, con le origini della villain che sono mutate più volte nel tempo. Dopo la Crisi sulle Terre Infinite tuttavia le basi del personaggio vengono definite in modo quasi permanente: Pamela Lillian Isley è una biochimica che a causa di una mutazione ha ottenuto abilità fisiche sovrumane, può avvelenare qualsiasi essere vivente semplicemente toccandolo e controllare qualsiasi forma di vita vegetale. Grazie ai suoi poteri diventa una ecoterrorista e uno dei nemici più pericolosi del Cavaliere Oscuro, ma talvolta anche un'eroina o un'antieroina.

In passato abbiamo già visto in azione la Poison Ivy di martina_the_witch in un doppio cosplay con Harley Quinn e anche stavolta la modella colpisce nel segno con un'interpretazione magistrale. Il cosplay è rigorosamente fedele al personaggio originale, non manca la folta chioma rossa che fa contrasto con la pelle verdastra e il costume è semplicemente perfetto, esaltando il fascino (letale) di Poison Ivy senza tralasciare la cura nei dettagli, come foglie e piante carnivore.

Se siete in cerca di altri cosplay, vi consigliamo quello di Starlight dalla serie Amazon Prime Video The Boys firmato Kalinka Fox. Come non citare poi il cosplay di Makima da Chain Saw realizzato da Purin e quello della demonessa Daki di Demon Slayer di Yume No Doll.