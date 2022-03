ANNO: Mutationem, la recensione di un action platform affascinante e imperfetto

Quanto ha ancora da dire il cyberpunk come genere, inteso nella sua dimensione più classica? Parliamo di quella delle origini, che è ancora la più battuta nell'immaginario collettivo. Viene da chiedersi quanto ancora riesca a descrivere e a preconizzare il mondo un immaginario che ormai sembra essere sempre più il presente e meno il futuro e che proprio per questo pare aver esaurito la sua capacità di svelare la complessità del reale oltre quanto già fatto, nonostante rimanga eccelso dal punto di vista dell'estetica, paradossalmente sempre più vintage. In fondo questo paradosso è proprio il cuore della recensione di ANNO: Mutationem , come potrete leggere nelle righe che seguono.

Cyberpunk chiama...

Ann è la protagonista di ANNO: Mutationem

Il titolo del team cinese ThinkingStars è un gioco di ruolo d'azione, in cui la parte ruolistica è sfumatissima nell'altra, costruito interamente intorno a uno stile grafico molto personale, in cui degli sprite 2D si muovono in un mondo 3D inquadrato come se fosse un gioco 2,5D, ma con la possibilità di spostarsi in profondità, oltre che orizzontalmente.

La protagonista è Ann, combattente dalle incredibili capacità afflitta da una strana malattia, per cui ancora non c'è una cura. Con lei c'è sempre Ayane, una ragazza particolarmente versata nell'arte dell'hacking, che l'accompagna sotto forma di ologramma e che partecipa moltissimo alla vita di Ann, di cui sembra essere innamorata. Ben presto quella che all'inizio sembra solo una sua ricerca personale diventa un affare di famiglia, costringendola a girare per un vasto agglomerato urbano, diviso in diverse aree, in cui luci al neon e degrado tentano di convivere come meglio possono, alla ricerca del fratello scomparso.

A ostacolarla ci pensano diverse organizzazioni, i cui scopi saranno svelati alla fine del gioco, nonché alcune creature che popolano le aree più inaccessibili della città. Quindi nel corso dell'avventura si affrontano membri di gang, mercenari al soldo delle classiche multinazionali corrotte, esseri umani e animali mutanti e tutta quella fauna disperata che ci si aspetta di trovare in un titolo simile.

In termini d'interazioni con il mondo di gioco è abbastanza interessante. Praticamente si possono ascoltare battute e dialoghi da tutti i personaggi che popolano le strade e i vari ambienti.

Un coloratissimo scenario di ANNO: Mutationem

Basta avvicinarsi per scoprire cosa hanno da dire. Comunque sia, a parte che con alcuni personaggi chiave e con i negozianti, Ann non si intratterrà mai in dialoghi troppo lunghi e profondi. Diciamo che ascoltare gli altri è un buon modo per entrare nella vita della città, fatta di voci, rumore ed enormi palazzi pieni d'insegne e cartelloni pubblicitari. Ogni tanto si ottengono anche delle missioni secondarie, ma si tratta di casi abbastanza rari, che comunque giustificano il fatto che alla fin fine si debba chiacchierare un po' con tutti.

Per il resto le interazioni ambientali sono legate a: dei contenitori da aprire per trovare oggetti da rivendere o da smontare, per avere così materie prime per il crafting, con cui costruire consumabili, armi o potenziamenti per le armi; e a delle leve da tirare o dei pulsanti da premere, per aprire porte, chiamare ascensori e quant'altro.

Lo stile grafico è davvero bello

Più raramente ci sono sistemi elettronici da hackerare, tramite un minigioco che richiede sostanzialmente d'impilare dei cerchi, ripetibile praticamente all'infinito, e ci sono dei computer pieni di email da leggere, da cui ottenere informazioni sullo scenario in cui ci si trova e a volte sulla storia di Ann stessa. Diciamo che, in linea generale, la parte esplorativa funziona ed è la migliore dell'intera esperienza, perché consente di entrare in contatto diretto con l'ambientazione e le sue varie diramazioni concettuali, tutte derivate da classici del cyberpunk o di opere molto amate come Evangelion.

Andarsene in giro per Noctis City, Skopp City, Margaritia e tutti gli altri posti che si visitano nel corso dell'avventura riserva spesso delle sorprese, soprattutto in termini scenografici, che da soli varrebbero il prezzo del biglietto, se non ci fossero anche una storia da seguire e dei nemici da combattere. Non per niente la parte migliore del gioco è la prima, ossia quella in cui si combatte di meno e si esplora di più.