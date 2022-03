Far Cry 6: The Vanishing, Stranger Things porta il gioco Ubisoft nel Sottosopra

Manca ancora un po' al debutto della quarta stagione di Stranger Things, e così a portarci nel Sottosopra ci pensa Far Cry 6 con la missione gratuita The Vanishing

Far Cry 6: The Vanishing segna un'altra importante collaborazione per l'ultimo episodio del franchise Ubisoft, che dopo le brevissime missioni dedicate a Rambo e Danny Trejo ci catapulta nell'inquietante Sottosopra, la dimensione oscura e speculare che ben conoscono i fan della serie televisiva Stranger Things. Anche in questo caso si tratta di un contenuto gratuito, disponibile per tutti i possessori di Far Cry 6 a partire dal 24 marzo e ben più corposo rispetto agli extra appena citati, dotato non solo di una trama accattivante ma anche di un sistema di progressione indipendente, ben giustificato a livello narrativo. Come se la caverà Dani Rojas di fronte al Demogorgone?

Storia Far Cry 6: The Vanishing, la misteriosa Shest' A quanto pare fra gli abitanti di Yara si sono registrate misteriose scomparse, e sembra che il responsabile di tutto ciò sia una raccapricciante creatura. Incaricato da Juan, Dani raggiunge Rio del Plata e controlla le abitazioni di alcune delle vittime, trovando un televisore acceso tramite cui, in qualche modo, riceve un messaggio telepatico: proviene da Shest', una donna russa che indica al guerrigliero l'ubicazione di un bunker, pregandolo di raggiungerlo per porre fine a una terribile minaccia. Scavato all'interno di una montagna, il rifugio risale alla fine degli anni '60, quando alcune truppe dell'ex Unione Sovietica si erano stabilite sull'isola per condurre delle ricerche. I collegamenti alla terza stagione di Stranger Things (recensione) diventano a questo punto molto chiari, ma dopo aver raggiunto il bunker Dani e il suo piccolo amico Chorizo vengono aggrediti da un Demogorgone, che porta via il cane. Il nostro compito, con l'aiuto di Shest', sarà quello di salvarlo e chiudere il varco che collega Yara al Sottosopra.

Gameplay Far Cry 6: The Vanishing, uno dei nemici oscuri ci attende Caratterizzata da un durata di circa un'ora, The Vanishing vanta un sistema di progressione per molti versi indipendente rispetto alla campagna di Far Cry 6 (qui la recensione), visto che Dani si ritroverà privo del proprio equipaggiamento dopo l'assalto del Demogorgone e dovrà dunque arrangiarsi con il machete e una pistola silenziata durante la prima parte della missione. Si tratta di un espediente essenziale per conferire alla pur breve avventura il necessario carico di tensione e un grado di sfida dignitoso: una scelta di cui lamentavamo la mancanza nella recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, in quel caso con il risultato di un'esperienza troppo banale dal punto di vista della difficoltà e dunque incapace di valorizzare le pur interessanti novità introdotte sotto il profilo del gameplay. Con poche munizioni a disposizione, dovremo dapprima farci strada fra i soldati russi ancora presenti all'interno del bunker e in stato d'allerta per via della breccia da cui sono fuoriuscite terribili creature. Poi, entrati nel Sottosopra grazie all'aiuto di Shest', che si pone in pratica come una versione anziana di Undici che non ha mai conosciuto la libertà, potremo mettere le mani su altre tre bocche da fuoco: un fucile a pompa, un fucile d'assalto e infine un lanciafiamme. Gli strumenti ci verranno consegnati gradualmente, man mano che le insidie si faranno più numerose e pericolose. Le persone di Yara trasportate nella dimensione oscura sono infatti state trasformate in creature ricoperte d'ombra, molto simili a quelle descritte nella recensione di Alan Wake Remastered, ma potremo eliminarle con le nostre pallottole incendiarie, fino al rocambolesco confronto finale.

Come accedere alla missione The Vanishing Dopo aver scaricato un aggiornamento per Far Cry 6, potrete accedere alla missione The Vanishing laddove abbiate già completato la fase introduttiva della campagna, ovverosia abbiate completato tutte le missioni su Isla Santuario e preso contatto con almeno una delle tre fazioni presenti sulla mappa fra i Montero, i Maxima Matanzas e le Leggende. Se questi requisiti verranno rispettati, riceverete la tradizionale chiamata da Juan che vi chiederà di indagare su di una faccenda nella zona di Madrugada.

Grafica e sonoro Far Cry 6: The Vanishing, l'inquietante ombra del Mind Flayer Pur nella sua relativa brevità, The Vanishing riesce a consegnarci sul piano visivo una trasposizione davvero suggestiva e interessante delle atmosfere di Stranger Things, con anche un paio di divertenti citazioni nelle sequenze finali. L'inquietante e gigantesca ombra del Mind Flayer domina lo scenario del Sottosopra, illuminata dai fulmini, mentre esploriamo la zona alla ricerca di Chorizo, imbattendoci spesso in ulteriori omaggi all'immaginario creato dai fratelli Duffer. La presenza di alcune ottime sequenze cinematografiche contribuisce alla qualità del risultato finale, che forse sul piano del sound design avrebbe potuto essere più avvolgente. Le interpretazioni degli attori (anche qui chiaramente in inglese, sottotitolate in italiano) ci mettono una pezza, coadiuvate da riusciti accompagnamenti musicali, che includono anche l'ormai iconico tema di Stranger Things.