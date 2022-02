Far Cry 6, disponibile una missione gratuita ispirata a Rambo: trailer e dettagli

Far Cry 6 riceve oggi una nuova missione gratuita ispirata alla saga cinematografica di Rambo, intitolata All the Blood: ecco tutti i dettagli e il trailer.

A qualche settimana di distanza dalle due missioni gratuite con Danny Trejo, Far Cry 6 continua dunque a proporre questo tipo di crossover, approfittando stavolta del celebre personaggio interpretato sul grande schermo da Sylvester Stallone.

Non sarà tuttavia John Rambo il personaggio che vedremo in azione all'interno della missione All the Blood, bensì un suo fan sfegatato, che ci aiuterà a combattere l'esercito di Yara.

Giocando a "All the Blood", incontrerai e aiuterai un super fan di Rambo contro l'esercito di Yara in una sanguinaria furia vendicativa che sembra uscita direttamente dal blockbuster degli anni '80, unendo stealth ad azione adrenalinica come nei migliori film di Rambo.

Dopo aver completato la missione potrai sbloccare l'Arco della Vendetta, una mortale arma esplosiva capace di contrastare elicotteri e unità corazzate. Una volta sbloccato l'Arco della Vendetta, potrà essere usato, permanentemente, nel gioco.

A partire da oggi, i giocatori saranno anche in grado di acquistare il bundle Rambo, dando loro accesso all'attrezzatura ispirata a Rambo con cui personalizzare i loro personaggi, con l'attrezzatura iconica, l'arma, il veicolo e molto altro ancora.