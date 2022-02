Chernobylite: data d'uscita ufficiale delle versioni Xbox Series X/S e PS5 svelata

Le versioni PS5 e Xbox Series X e S di Chernobylite hanno finalmente una data d'uscita ufficiale: il 21 aprile 2022. L'annuncio è stato dato dall'editore All in! Games e dallo sviluppatore The Farm 51, che hanno anche ricordato come lo stesso giorno sarà lanciata la versione Enhanced del gioco pe PC, sarà reso disponibile il DLC "Fiamme Blu", nonché l'edizione fisica per PS5 curata da Perp Games.

"In virtù dei risultati dello scorso anno, Chernobylite può essere considerato a ragione uno dei migliori giochi indipendenti del 2021. L'ovvio passo successivo è quindi il suo lancio, tanto atteso dai fan, sulle console di nuova generazione," ha dichiarato Piotr Żygadło, CEO di All in! Games. "Siamo orgogliosi di affermare che si tratterà della più grande rielaborazione della componente visiva del gioco e che, considerando l'uscita in contemporanea della Enhanced Edition per PC, a beneficiarne saranno i giocatori di tutte le piattaforme."

Leggiamo anche quali migliorie saranno apportate alla versione PC di Chernobylite:

Chi già possiede il gioco potrà accedere alla versione di nuova generazione di Chernobylite e alla Enhanced Edition per PC tramite aggiornamenti gratuiti. Entrambi gli aggiornamenti introdurranno il ray tracing, che migliorerà notevolmente gli elementi visivi già iperrealistici del gioco, nonché due profili grafici aggiuntivi: 4K (Dinamica) 30 FPS e 1080p (Dettagli Ultra) 60 FPS. Per PS5, l'aggiornamento includerà anche funzionalità specifiche per i controller DualSense, come vibrazioni avanzate e grilletti adattivi, e la compatibilità con le schede Attività di PlayStation.