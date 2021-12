Far Cry 6: Danny Trejo in due missioni gratuite, trailer di lancio

Far Cry 6 dà oggi il benvenuto a Danny Trejo, disponibile all'interno di due missioni gratuite a partire da oggi, come rivela il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Ubisoft.

Comparse per errore e poi rimosse da Far Cry 6, le missioni con Danny Trejo sono ambientate nel mezzo della campagna principale e vedono il personaggio determinato a tornare a Yara per aiutare la popolazione oppressa dal dittatore Anton Castillo.

"Da oggi, 16 dicembre, giocando a Far Cry 6 potrai far squadra con Danny Trejo in due missioni gratuite, giocabili da solo o in modalità co-op a due giocatori", si legge nel comunicato stampa della casa francese.



Danny & Dani contro Tutti è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di Antón Castillo di mandare all'aria i piani di Danny di tornare a Yara per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione.

è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di Antón Castillo di mandare all'aria i piani di Danny di tornare a Yara per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione. La sesta e ultima Operazione Speciale "Malagua". Dopo aver completato la missione "Danny & Dani contro Tutti", Trejo vi rende il favore aiutando gli studenti che protestano contro il regime di Antón che sta utilizzando armi chimiche a Yara (PG-240X).

Avrai anche accesso al Bundle Danny Trejo con nuove attrezzature a tema per personalizzare il tuo personaggio, compreso il classico outfit di Trejo e il suo camioncino dei tacos.