PS5: Lucid Games sta lavorando a tripla A di un'importante IP di PlayStation, per la nuova console

Lucid Games, la software house di Destruction Allstars, sta lavorando a un tripla A per PS5, appartenente a un'importante proprietà intellettuale di PlayStation. Almeno questo è ciò che si ricava dal profilo LinkedIn di uno sviluppatore, Drew Williams-Rostron, che per un anno e tre mesi ha lavorato come "Technical Games Designer on an unannounced First-Party Flagship AAA IP for the PlayStation 5" proprio dentro Lucid Games.

Naturalmente tutti hanno subito puntato il dito verso un nuovo Twisted Metal, su cui nel recente passato si sono concentrate diverse voci e che pare sia stato affidato proprio a Lucid Games. Del resto quale studio migliore per realizzarlo, visto proprio il suo ultimo titolo?

Naturalmente non prendete questa informazione come una conferma, ma il fatto che sia stata trovata nel curriculum di uno sviluppatore le dà comunque una certa rilevanza. Detto questo, aspettiamo che sia Sony ad annunciare il gioco per dargli maggiore concretezza.

Per il resto, intanto che aspettiamo di saperne di più possiamo provare a dare un'altra chance proprio a Destruction AllStars, sparito dai radar dopo poche settimane dal lancio (probabilmente è l'esclusiva assoluta di PS5 meno citata e ricordata).