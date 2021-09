Twisted Metal, il nuovo gioco affidato agli autori di Destruction All-Stars?

Twisted Metal tornerà con un nuovo gioco il cui sviluppo è stato affidato a Lucid Games, il team autore di Destruction All-Stars: lo sostiene una fonte vicina al progetto, ma che ha voluto rimanere anonima.

Non è la prima volta che sentiamo qualcosa al riguardo: tempo fa Jeff Grubb ha parlato di un nuovo gioco di Twisted Metal in lavorazione insieme alla serie TV, che come sappiamo avrà per protagonista Anthony Mackie, l'interprete di Falcon nel Marvel Cinematic Universe.

Non è tutto: secondo questa fonte, il revival di Twisted Metal potrebbe adottare un modello free-to-play come compensazione rispetto all'inaspettato passaggio di Destruction All-Stars (qui la recensione) a titolo gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus.

In uscita nel 2023, in concomitanza appunto con la serie televisiva, il nuovo Twisted Metal potrebbe dunque segnare il debutto di Sony nel mondo delle produzioni F2P con un franchise che a quel punto godrà di un rilancio a livello internazionale.

Il creatore di Twisted Metal, David Jaffe, non si è detto contento del possibile revival, ma alla fine a contare sarà la qualità del prodotto e Lucid Games sembra possedere le competenze necessarie per far bene.